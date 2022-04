Covid in Lombardia, 11.669 nuovi casi. In Bergamasca +834 positivi

Sono 11.669 i nuovi positivi il Lombardia nelle ultime 24 ore a fronte di 90.620 tamponi effettuati. Il tasso di positività è del 12,8%, in aumento rispetto a lunedì 11 aprile (11,4%). Stabili i ricoverati in terapia intensiva, 43 (+1), così come quelli nei reparti ordinari che sono 1.105 (+1) Le vittime sono state 26 per un totale dall’inizio della pandemia di 39.500.