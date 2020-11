Covid, 90 morti in due mesi A novembre sono triplicati

Il numero resta contenuto, all’apparenza. Ma i numeri portano dentro biografie e storie. Ferite, dolori. La seconda ondata del Covid ha colpito solo debolmente Bergamo, tragicamente travolta invece in primavera, ma il ritorno del virus lascia comunque un nuovo bilancio di vittime. Novanta, dal 15 settembre al 23 novembre, con un’impennata recente . Nella seconda metà di settembre, all’alba della nuova diffusione dei contagi, i morti complessivamente sono stati 4; ancora nella prima metà di ottobre, l’andamento restava sottotraccia: due sole vittime in due settimane, con un intervallo centrale di dieci giorni senza vite spezzate dal virus. Poi, repentinamente, le cifre si sono fatte più significative, seppur imparagonabili con la prima ondata. La seconda metà di ottobre, infatti, ha visto 21 morti, di cui 18 solo tra il 22 e il 31 ottobre. Il picco s’è avuto proprio il 31 ottobre, 8 decessi in 24 ore, ma non è da escludere che quel dato così alto comprenda anche decessi avvenuti nei giorni immediatamente precedenti ma comunicati con ritardo. Dal 2 al 14 novembre si sono poi avuti tredici giorni consecutivi con vittime, per un totale di 37 morti; infine, dal 16 novembre a ieri altre 26 vittime. Vuol dire 63 morti solo a novembre, quasi 3 in media al giorno, contro i 23 decessi di tutto ottobre. In Lombardia, dal 15 settembre i morti per Covid sono stati 3.763; ben 3.129 di questi si sono contati nei primi 23 giorni di novembre.

Le biografie