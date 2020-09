Covid, a Bergamo 15 nuovi casi positivi In Lombardia +257 e 4 decessi- I dati

Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+114), sempre alto il numero dei tamponi realizzati (17.986) con 2 57 casi positivi per una percentuale pari all’1,42% . A Sondrio non si registra alcun contagio.

Ricordiamo che l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale.