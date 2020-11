Covid a Bergamo, Ats: «La curva si appiattisce,ma necessaria cautela»

La curva dei contagi inizia ad appiattirsi, a Bergamo. Timidamente, con cautela. Dai numeri però filtra la fiducia, in un territorio che in questa ondata è riuscito comunque a reggere. La consueta call settimanale tra l’Ats e i sindaci bergamaschi, ieri mattina, ha fotografato il segmento più recente della pandemia, dove «il trend prosegue con un aumento lineare di natura contenuta rispetto alle altre province. Abbiamo timidi segnali di raffreddamento della curva, ma guardiamo al dato con grande precauzione», è la premessa di Alberto Zucchi, direttore del Servizio epidemiologico aziendale di Ats Bergamo. «La popolazione sta rispettando in modo rigoroso le norme di legge e i consigli di buon senso. Possono esserci sobbalzi statistici quotidiani, ma siamo fiduciosi. Non roviniamo tutto: è presto per rilassarsi», l’appello di Zucchi. La media giornaliera degli ultimi sette giorni (fino a giovedì) è stata di 260 nuovi contagi giornalieri; tra il 4 e il 9 novembre sono stati 13.722 i tamponi eseguiti in Bergamasca, con 1.651 casi positivi emersi: vuol dire che il tasso di positività si è attestato al 12%, in lieve calo rispetto al 13% della settimana precedente. Un dato, quello del tasso di positività in terra orobica, ben più contenuto dell’andamento regionale, perché nello stesso periodo in Lombardia il rapporto tra nuovi contagi e test eseguiti è stato del 20,7%.

Le criticità restano tra Bassa e Isola. All’11 novembre nell’ambito di Treviglio risultavano 722 persone con l’infezione in corso, il 20% di tutti quelli della Bergamasca, con un’incidenza di 642 «attualmente positivi» ogni 100 mila abitanti, più del doppio del dato globale d’incidenza provinciale (317); nell’ambito di Dalmine le infezioni in corso erano 547, in quello dell’Isola 477. L’Alto Sebino invece «si avvicina alla media provinciale: i focolai per la maggior parte sono rientrati», comunica Ats. Sul tema tamponi, tra i dati evidenziati ieri nella call c’è la «capacità produttiva» dei laboratori accreditati, cioè «Papa Giovanni», Asst Bergamo Est, Asst Bergamo Ovest, Humanitas Gavazzeni e Istituto Mario Negri: dal 31 ottobre al 6 novembre hanno «prodotto» 11.442 tamponi (Asst Bergamo Est e Asst Bergamo Ovest sono andati oltre la propria capacità produttiva, mentre Papa Giovanni, Gavazzeni e Mario Negri al di sotto), mille in più della rilevazione precedente. Il fabbisogno per gli assistiti bergamaschi è di 15.504 tamponi settimanali, in leggera crescita (+400): quei laboratori soddisfano il 61% della domanda (era il 56% settimana scorsa), la restante parte fa capo a laboratori esterni».