Covid a Bergamo: «Nelle terapie intensive stiamo per passare al livello 4»

La situazione in Lombardia e anche nella Bergamasca non è positiva. I contagi e i ricoveri aumentano da settimane, eppure «la gente sembra aver dimenticato già tutto. Dal 14 febbraio le chiamate al 118 regionale per insufficienza respiratoria sono in aumento e raddoppiate nelle ultime due settimane, un dato che anticipa i ricoveri. Sono preoccupato». Le parole di Luca Lorini, direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza e Area critica dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, intervenuto venerdì sera alla trasmissione «Bergamo in Diretta» su Bergamo Tv, suonano come un monito ai bergamaschi. «Non roviniamo tutto all’ultimo miglio, ora abbiamo un’arma in più che è il vaccino. Stiamo vaccinando 2 milioni e mezzo di persone al mese in Italia. Il problema oggi è avere i vaccini e coprire la più alta percentuale possibile di persone».

