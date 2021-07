Covid, a Bergamo 12 nuovi positivi. In Lombardia +140 casi e 3 decessi

Leggera flessione dei nuovi contagi Covid in Lombardia. Secondo i dati del Ministero della Salute, i casi registrati nelle ultime 24 ore sono 140, 3 in meno di venerdì, a fronte di 40.074 tamponi processati, determinando un tasso di positività dello 0,34%. Sono 3 i decessi (venerdì non si era registrato nessun morto).

I guariti sono 707 mentre prosegue la discesa degli attualmente positivi: 570 in meno con un numero complessivo che cala sotto la soglia dei 10 mila, per l’esattezza 9.450. Per quanto riguarda i ricoveri con sintomi, ad oggi nei reparti si trovano 208 persone, 45 nelle terapie intensive con nessun nuovo ingresso. Infine le persone in isolamento domiciliare sono 9.201.