Covid, alle 23 scatta il coprifuoco Giro di vite anche sullo shopping

Tutti a casa dalle 23 alle 5 e centri commerciali chiusi nel fine settimana. Due nuove ordinanza delimitano i confini del vivere in Lombardia da oggi e fino al 13 novembre . Con la speranza che non serva un ulteriore giro di vite. «Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Covid 19 - si legge nell’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e dal presidente della Regione, Attilio Fontana -, su tutto il territorio della regione, dalle 23 alle 5 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza».