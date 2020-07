Covid, all’Humanitas Gavazzeni nascerà un nuovo dipartimento

Una struttura innovativa per rispondere alle emergenze legate al Covid, ai virus e alle malattie infettive. Si chiama «Emergency Hospital 19» e a Milano è già realtà, realizzata in 11 settimane accanto al pronto soccorso dell’Irccs Humanitas di Rozzano e dotata di reparti di diagnostica, terapia intensiva e sub intensiva, blocco operatorio e ambienti di degenza sicuri. Questa struttura all’avanguardia, inaugurata ieri, aiuterà a fronteggiare anche un’eventuale ondata di ritorno del Covid e presto sarà replicata a Bergamo, accanto all’ospedale Humanitas Gavazzeni: qui sorgerà entro novembre il nuovo Dipartimento d’emergenza (Dea), una sorta di pronto soccorso rafforzato, autonomo e ipertecnologico, su una superficie di 3 mila metri quadrati. I lavori iniziati a fine giugno porteranno in dote spazi di ultima generazione con una struttura modulare che garantirà sicurezza, continuità di cure per diversi scenari e percorsi separati per i pazienti con patologie virali e quelli più fragili come gli oncologici e i cardiopatici.

Previste camere di degenza, in pressione negativa, per l’isolamento dei pazienti contagiosi, sale operatorie con annessa sala di angiografia e un’area diagnostica con macchinari per le risonanze, con una squadra di professionisti in grado di ridisegnare i modelli di gestione dell’emergenza e potenziare i servizi di cura bergamaschi. Ad esempio la struttura consentirà di convertire velocemente i posti letto in postazioni di terapia intensiva, adattandosi sia a situazioni di pochi casi sia a picchi epidemici che richiedano un maggiore sforzo. «Il 2020 è stato un anno decisivo per la nostra storia e ha segnato tutti noi – ha spiegato Giuseppe Fraizzoli, amministratore delegato di Humanitas Gavazzeni -. La costruzione del nuovo Dipartimento per le emergenze è un’ulteriore manifestazione del nostro impegno per il territorio». Un segnale di rinascita per Bergamo, «lì dove c’è stato il vulcano e non un focolaio – ha aggiunto Gianfelice Rocca, presidente di Humanitas –. A Bergamo sorgerà una struttura modulare di medie dimensioni. Nel periodo della piena emergenza abbiamo vissuto un’esperienza di guerra, vogliamo e dobbiamo ricostruire la possibilità di un ospedale sicuro. Un luogo dove clinica, ricerca e formazione si fondono».