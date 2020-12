Covid, altra impennata di decessi In Bergamasca 34 in una settimana

Forte aumento negli ultimi sette giorni: a novembre furono 95 in tutto. Dal 15 in poi mai un giorno senza vittime. Lunedì scorso il dato più alto: +10.

I numeri fotografano una realtà cruda e ambivalente: nella Bergamasca le vittime riconducibili al Covid nell’ultima settimana (29 novembre-5 dicembre) sono state 34 rispetto alle 95 registrate nell’intero mese di novembre, praticamente un terzo in pochi giorni . Numeri contenuti se rapportati ai decessi riscontrati sull’intero territorio regionale (1.372 vittime per Covid negli ultimi sette giorni in Lombardia; 4.320 nel mese di novembre), ma pur sempre espressione di storie e ferite in un territorio duramente provato tra marzo e aprile e colpito solo in modo marginale tra settembre e ottobre.

Analizzando proprio il dato di ottobre, nella Bergamasca si sono registrati 23 decessi per Covid, dato quadruplicato a novembre con 95 decessi accertati e qualche picco giornaliero che ha inciso in modo significativo sull’aumento delle vittime riscontrate. Eppure novembre era partito con dati incoraggianti: nessun decesso riconducibile al Covid (1 novembre), poche unità nei giorni successivi, poi le cifre si sono fatte più significative l’8 novembre con 8 vittime segnalate in 24 ore (un dato simile si era registrato il 31 ottobre). Altra impennata di decessi il 12 novembre (+9), non replicata tuttavia nei giorni successivi e il 15 novembre non si sono segnalate vittime. Da metà novembre non si è più registrata la casella zero nei decessi ed è stata riscontrata una media di 4 decessi giornalieri. Un ulteriore balzo del numero delle vittime si è verificato a fine mese: +6 morti il 29 novembre e +10 il giorno successivo, che resta il dato più alto di decessi segnalati tra Bergamo e provincia nella seconda ondata del virus.