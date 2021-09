Covid, arriva la terza dose: nella Bergamasca 200 al giorno

La «fase 3» della campagna vaccinale s’è aperta concretamente ieri anche in Bergamasca, con circa 150 inoculazioni. L’obiettivo – indicativamente – è mettere in sicurezza circa 15 mila persone «immunocompromesse», quasi la metà di quei 35 mila «estremamente vulnerabili» che già a giugno erano stati raggiunti dalla campagna (il target comprendeva un più ampio ventaglio di patologie): il ritmo per la provincia di Bergamo, almeno sull’incipit di profilassi, sarà di 200 vaccinazioni al giorno. Tra Centro prelievi e ambulatori dei reparti, al Papa Giovanni le somministrazioni ieri sono state 92 : «Siamo in attesa del via per organizzare il richiamo con una terza dose per gli over 80 – afferma Fabrizio Limonta, direttore sociosanitario dell’Asst cittadina -. La fase 3 sarà temporalmente sovrapposta alla fase di transizione e all’antinfluenzale andando a impegnare i nostri operatori con il coordinamento di tutte le strutture coinvolte». I pazienti dell’Asst coinvolti nella dose addizionale – come sede, si prevede sempre il Centro prelievi del «Papa Giovanni» – sono circa 10 mila. Per lo step successivo, si stimano circa 10 mila over 80 a Bergamo – in fase iniziale al Centro prelievi, con la possibilità di estendere ad altre strutture – e circa 2.500 a San Giovanni Bianco e 2.000 a Sant’Omobono.