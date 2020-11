Covid, cresce la pressione sugli ospedali Sono 476 ricoveri in bergamasca - I dati

In tutte le strutture sanitarie del territorio cresce il numero di ricoverati anche in terapia intensiva. Molti gli arrivi dai territori più colpiti dalla seconda ondata (Milano, Varese e Monza). La Regione ha chiesto al Papa Giovanni di preparare altri 100 posti letto entro il 14 novembre.

Un record tira l’altro in questa recrudescenza della pandemia in Lombardia: il muro dei 10 mila positivi al Covid giornalieri, appena sfiorato venerdì (+9.934 casi), è stato ampiamente infranto con i nuovi 11.489 contagiati rintracciati sabato , sulla base di un identico numero di tamponi processati (+46 mila).

Schizza verso l’alto anche il rapporto tra test e contagi giornalieri, arrivato quasi al 25% (24,9%), un dato mai registrato finora (il tasso più alto, 21,9%, risaliva al 2 novembre) . E se l’area del Milanese resta quella più critica per numero di contagi (sabato ben 4.520 casi positivi, di cui 1.758 in città), la Bergamasca si conferma più lenta nella crescita (un solo decesso sabato sulle 108 vittime in Lombardia ), pur con un aumento dei casi: altri 382 positivi riscontrati in 24 ore (in linea con i +362 del giorno precedente) e la crescita progressiva dai +147 casi del 2 novembre ai quasi 400 di sabato.