Covid, curva stabile da un mese Ma dal 28 dicembre 53 vittime

L’effetto-Natale non c’è stato. Le conseguenze del più recente e progressivo attenuamento di colori, dal rosso al giallo passando per l’arancione, invece ancora non si vedono: se è troppo presto per cogliere l’eventuale rimbalzo legato alla riapertura di bar e ristoranti, la ripresa della didattica in presenza per le superiori (e anche per seconde e terze medie, dal 24 gennaio) e i conseguenti maggiori flussi di persone non paiono aver amplificato la catena del contagio, finora. La coda dell’epidemia in Lombardia e in Bergamasca disegna infatti un mese di sostanziale stabilità, pur con un recentissimo piccolo campanello d’allarme per il territorio orobico: giovedì, venerdì e sabato qui si è viaggiato a una media ben superiore ai 100 contagi quotidiani, e non accadeva da inizio anno, ma il dato di ieri (+50) sembra smorzare la «spia», che forse s’era accesa per un cumulo di tamponi arretrati da processare.