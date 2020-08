Covid, grave ragazzo di 17 anni Tamponi a 23 «contatti»

È ricoverato da ieri al Policlinico di Milano, in Terapia intensiva pediatrica, e le sue condizioni sono giudicate preoccupanti: è un ragazzo di appena 17 anni, di Albano Sant’Alessandro, che martedì era arrivato al pronto soccorso di Seriate con febbre e sintomi gastrointestinali. Un ragazzo sano, che fino a pochi giorni fa pensava soltanto a godersi l’estate, le giornate di caldo e sole con gli amici, dopo mesi, come tanti coetanei bergamaschi, trascorsi chiuso in casa, per il lockdown.