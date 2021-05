Covid, i dati 2021: in Bergamasca il 46% dei contagiati ha meno di quarant’anni

Dall’inizio dello tsunami pandemico a oggi, con l’ingresso sulla scena dei vaccini e l’avvio di una campagna sempre più massiva, l’andamento dei contagi è cambiato radicalmente: fino a qualche mese fa la categoria più a rischio continuava ad essere quella degli anziani e dei cittadini dai 65 anni in su, ora lo scenario vede invece i più giovani come i principali «veicoli» del virus, persone che si ammalano meno gravemente, quando si ammalano, e che hanno meno rischi di una evoluzione infausta dell’infezione da Sars-Cov2. Lo dicono i numeri: l’Ats, Agenzia per la tutela della salute di Bergamo, fornisce una serie di percentuali sulle classi di età, per nuovi contagi e percentuale di copertura vaccinale con almeno con una dose, e dal «combinato disposto» tra protezione vaccinale più o meno elevata nelle fasce d’età osservate e la propensione dei gruppi all’attenzione ai comportamenti (distanziamento, pochi incontri sociali e comunque in condizioni di sicurezza, uso scrupoloso della mascherina) emerge che la strategia da mettere in atto a breve termine per tagliare le gambe al virus sembra quella di proteggere con il vaccino le fasce più giovani: ventenni, adolescenti e preadolescenti. Ats di Bergamo, infatti, evidenzia che nell’ultimo anno, da gennaio 2021 fino a ieri, 20 maggio, i casi registrati di nuovi positivi nella Bergamasca ammontano a 23.872: guardando alle classi d’età, la fascia fino a 20 anni fa registrare il 21% dei casi di nuovi contagi rispetto al totale, si sale al 27% se si considera la fascia sotto i 25 anni.