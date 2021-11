Covid, I giovani i più colpiti? No, è la fascia 40-60 anni

Dove viaggia, oggi, il contagio in provincia di Bergamo? La prima risposta è nota, quasi scontata: decisamente tra i non vaccinati. Nei primi quindici giorni di novembre, il tasso di positività dei non vaccinati è stato di quattro volte superiore rispetto a quello dei non vaccinati. La seconda indicazione, che scava più in profondità nei dati, traccia una tendenza che si discosta dalla narrazione nazionale: le fasce d’età più interessate non sono i giovanissimi, ma ancora i 40-60enni.

È la sintesi dell’ampia mole di dati elaborati dal Servizio epidemiologico aziendale dell’Ats di Bergamo. Nella prima metà di novembre, in Bergamasca tra i non vaccinati sono emersi 1,6 positivi ogni mille abitanti; in questa «galassia», l’andamento più spedito del contagio è tra i 40-49enni, che hanno contato 2,2 casi ogni mille abitanti, mentre i 50-59enni non vaccinati viaggiano a 1,9 casi ogni mille abitanti. Di contro, gli under 12 - cioè la fascia non vaccinabile - si fermano a 1,5 casi ogni mille abitanti.