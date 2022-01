Covid, i medici: alla scuola serve uno stop di 15 giorni

Fermare la didattica in presenza per due settimane, recuperando le lezioni a giugno, così da ridurre il rischio di un’ulteriore impennata dei contagi. È la proposta di Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, sostenuta anche da Guido Marinoni, al timone dell’Ordine bergamasco. Un’ipoteche tuttavia, avverte il direttore dell’Ufficio scolastico territoriale di Bergamo, Vincenzo Cubelli, presenta difficoltà concrete, in particolare legate all’organizzazione dei calendari, tenuto conto ad esempio degli esami in programma per gli studenti delle scuole secondarie.

La proposta dei medici