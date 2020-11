Covid, in Bergamasca altri nove decessi Circa 450 gli operatori sanitari contagiati

Un novembre nero non solo sul fronte dei contagi, ma anche per i decessi riconducibili al Covid.

L’incremento delle vittime in Lombardia (ieri 187 decessi) sta interessando anche la Bergamasca, che ha registrato altre 9 vittime in 24 ore. E proprio Bergamo e provincia, finora accerchiate dalla curva in espansione dei contagi giornalieri nelle aree di Milano, Monza e Varese (sono 9.291 i nuovi positivi in Lombardia, di cui 172 nella nostra provincia) hanno già pagato un tributo di 34 vittime del Covid dall’1 al 12 novembre (in tutto ottobre se ne erano contate 23, con dieci giorni consecutivi senza decessi e una sola vittima per Covid accertata nel periodo 1-12 ottobre). L’andamento della curva dei decessi nella Bergamasca non è stato lineare nei primi giorni di novembre, con due balzi verso l’alto riscontrati venerdì 6 (+8 morti) e ieri (+9). Solo il 1° novembre non si sono segnalate vittime, mentre nei giorni successivi si è oscillati tra 1 e 3 decessi ogni 24 ore, fino al dato dei 9 morti giornalieri di ieri (era dall’11 maggio che non si registrava un numero così alto di vittime).