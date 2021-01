Covid in Bergamasca, indice Rt a 1,2 Più alto in città, calo nella Bassa

Un punto decimale. Il calo è contenuto, ma c’è. L’Rt, l’indice di replicazione diagnostica del virus in Bergamasca, flette: il dato consolidato all’11 gennaio s’è infatti ribassato all’1,2, rispetto all’1,3 dell’8 gennaio.

È uno dei temi evidenziati ieri nella consueta call tra l’Ats di Bergamo e i sindaci del territorio, la prima dopo la pausa natalizia. Giorni cruciali, quelli, di cui s’è restituita una fotografia accurata, con parecchi numeri in filigrana. Come l’indice di positività, cioè il rapporto tra casi positivi e tamponi: nel periodo tra 4 e 10 gennaio s’è alzato attorno al 7%, perché si sono contati 647 nuovi casi su un totale di 9.308 «bastoncini». Si tratta di un lieve rimbalzo, dal 30 novembre l’indice era stabile al 6%; sono però aumentati anche i tamponi effettuati, +1.500 in una settimana. Il Servizio epidemiologico aziendale ha anche proposto la proiezione dell’Rt nei tre distretti in cui è suddiviso il territorio dell’Ats: il distretto di Bergamo, che comprende la città, parte dell’hinterland e i dintorni della Val Brembana, ha superato l’1,5 (anche perché si è segnalato un focolaio in carcere, con 114 casi al 14 gennaio): è attorno a 1 nel distretto Bergamo Est e sta scendendo verso l’1 nel distretto di Bergamo Ovest (la Bassa).