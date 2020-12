Covid, invito alla prudenza «Risultato negativo non esclude l’infezione»

Dopo il test, scatta il via libera agli abbracci e alle feste? No, assolutamente: anche con l’esito negativo di un tampone, il rischio di essere veicolo di contagio resta alto. «L’ idea del tampone come “tagliando di sicurezza” per trascorrere festività natalizie senza limitazioni è da disincentivare», commenta la professoressa Anna Odone, ordinaria di Igiene all’Università di Pavia e direttrice della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva. «Il tampone molecolare diagnostico deve essere eseguito quando previsto dai protocolli – prosegue la docente, co-autrice tra l’altro di un recente studio con Ats Bergamo e Università San Raffaele sulla seconda ondata in terra orobica –, e la tempistica di esecuzione deve tenere conto del periodo di incubazione di Covid-19 (ossia del periodo che va dal momento del contagio alla comparsa degli eventuali sintomi, ndr), stimato in media di 5-6 giorni ma che può estendersi da 2 a 14 giorni. Questo spiega perché il tampone deve essere eseguito dopo 72 dall’ultimo contatto a rischio».

E i test rapidi? Sono spesso al centro del dibattito.