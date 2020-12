Covid, la variante inglese è già in Italia L’Ue corre ai ripari: Gran Bretagna isolata

La variante «inglese» del Covid che si propaga più velocemente fa paura e crea ulteriore scompiglio in un continente già alle prese con una complicata gestione della pandemia durante le feste di Natale: così praticamente tutta Europa, inclusa l’Italia , ha deciso di sospendere i voli con la Gran Bretagna. Ma la mutazione del virus circola già nel Continente e domenica in serata l’Italia ha annunciato di aver riscontrato un soggetto positivo alla nuova variante. «Il paziente e il suo convivente rientrato negli ultimi giorni dal Regno Unito con un volo atterrato presso l’aeroporto di Fiumicino, sono in isolamento e hanno seguito tutte le procedure stabilite dal Ministero della Salute», ha fatto sapere lo stesso ministero. La variante riscontrata nelle ultime settimane in Gran Bretagna è stata tra l’altro già rintracciata anche in Olanda, Danimarca, Australia e forse Sudafrica. «È fuori controllo», hanno ammesso le autorità a Londra, tanto da far raddoppiare i contagi nel Regno in appena una settimana.