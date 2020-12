Covid, lo tsunami di Bergamo In dieci mesi 6.500 le vittime del virus

Lunghi come una vita, questi mesi, o come 6.500 vite, quelle che non ci sono più perché strappate dal virus. Cicatrizzati, questi ricordi resteranno nelle biografie di tutti quelli che da Bergamo ci sono passati nel 2020. È stato un anno monco, appunto, iniziato con una data che lo svuota di tutto quel che era accaduto prima: il 23 febbraio, domenica di Carnevale, il coronavirus – fin lì silente seppur serpeggiante – fa breccia in quella che s’innalza a prima trincea occidentale della lotta pandemica.

L’inizio