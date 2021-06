Covid, Lorini : «In terapia intensiva solo pazienti non immunizzati»

I dati Covid bergamaschi si contano sulle dita di una mano: ieri appena 4 positivi rintracciati, nessun decesso per il quinto giorno consecutivo e calo di un’unità dei ricoverati in provincia (sono ora 49, di cui 6 in Terapia intensiva). In picchiata anche il numero dei soggetti in isolamento obbligatorio in Bergamasca, 437 al 23 giugno (erano 633 il 16 giugno), e di quelli in isolamento fiduciario perché contatti di positivi (da 317 a 143 in una settimana).

«Servono più posti e personale»