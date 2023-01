Covid: niente effetto Cina, continua il calo. «Fase di transizione, si va verso l’endemia»

Sembrava di essere tornati indietro di quasi tre anni, fino all’origine della pandemia. I nuovi focolai cinesi, le misure di precauzione, le immagini apocalittiche . I timori per le mutazioni del virus, i tamponi a chi arrivava dalla Cina. Accadeva solo poco più di un mese fa, quando dall’Oriente soffiavano nuove paure fin verso l’Europa e l’Italia. È andata invece in maniera totalmente diversa: la curva epidemiologica non è stata intaccata, anzi la discesa dei contagi è proseguita .