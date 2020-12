Covid, rimbalzo nella Bergamasca In una settimana il 19% di casi in più

Il rimbalzo arriva allo spalancarsi dei giorni decisivi. La ritirata della seconda ondata, nei suoi numeri ora contenuti, consegna però una «spia» che s’accende. E cioè che un accenno di ripresa dei contagi già si vede: in Lombardia e ancor di più a Bergamo, pur su valori che restano all’apparenza nella categoria del gestibile. Tra il 13 e il 19 dicembre, infatti, le positività al Covid registrate in Bergamasca sono state 862, il 19,06% in più di quelle contate nella settimana precedente (6-12 dicembre), appunto 724. Il calo delle positività cumulate di sette giorni in sette giorni in terra orobica proseguiva dal periodo 22-28 novembre, ma già nel periodo 8-14 novembre – nei giorni più aspri della seconda ondata – si era avuta una prima discesa. Il trend di un ritorno all’insù dei contagi, in questi ultimi giorni, si nota comunque in tutta la regione: complessivamente, sempre tra 13 e 19 dicembre la Lombardia ha registrato 16.096 contagi, +10,01% rispetto ai 14.631 del periodo 6-12 dicembre. Se solo Como segna un aumento percentuale maggiore di quello di Bergamo (+21,7%, da 1.138 a 1.385 positivi in sette giorni), una risalita significativa si osserva anche a Monza (+16,04%, da 1.141 a 1.324) e Milano (+14,2%, da 4.381 a 5.003), mentre flettono Cremona (-8,22%, da 353 a 324), Lodi (-4,98%, da 422 a 401) e Sondrio (-3%, da 433 a 420).