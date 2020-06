Covid, salvato a Lipsia Ora Felice Perani torna a casa

La scelta, che si è rivelata vincente, di fargli proseguire a Lipsia in Germania l’estenuante battaglia contro il coronavirus, il passaggio a Bennewitz e il tanto agognato ritorno a Bergamo per un percorso nel quale, più volte, la sua vita è rimasta appesa ad un filo. Tra dramma e speranza, è emersa la forza di un uomo caparbio che ha avuto la forza di risalire aggrappandosi alla sua condotta di vita da sportivo vero, così come agli affetti più cari – pur a centinaia di chilometri di distanza – e a quelle persone a cui è entrato subito nel cuore in terra tedesca.

«Stavo uscendo dal coma farmacologico – dice Felice -, il primo pensiero è stato che mi avessero rapito. Mi sono trovato attaccato alle macchine, attorniato da persone sconosciute avvolte da cima a piedi e che parlavano una lingua straniera. Un impatto devastante nel quale non ho avuto neppure il tempo d’accorgermi della gravità della situazione. Inizialmente i parenti hanno mandato alcune fotografie per scongiurare il rischio di danni cerebrali più o meno permanenti. Se ora posso raccontare la mia odissea lo devo anche al professor Ezio Bonanomi (responsabile dell’Unità di Anestesia e Rianimazione pediatrica del Papa Giovanni di Bergamo, ndr) che ha deciso di farmi trasportare a Lipsia, cosi come un ringraziamento speciale va a Michela Macalli, Elena Piantoni e Margherita Lanfranchi che sono state fondamentali nel gestire questo periodo, sia nella mia Casnigo che nella relazione con medici ed infermieri», perché è stato proprio per merito dell’abnegazione di tante persone che Perani ha trovato una spinta in più per puntellare un’indomabile forza di volontà che, naturalmente, ha vacillato in diverse occasioni. Ma che, sotto il profilo mentale, è stata un tassello in più nel mosaico di speranza: