Covid, settimana prossima decisiva per l’addio alla mascherina

Quasi tutto il Paese in zona bianca e senza coprifuoco da lunedì prossimo (21 giugno) e - forse - molto presto senza l’obbligo di mascherina all’aperto. L’ultimo simbolo del Covid sta per cadere anche in Italia, ma la data definitiva su questa disposizione non arriverà prima della prossima settimana e ancora una volta sarà il Comitato Tecnico Scientifico a fornire il proprio parere al Governo.

Gradualmente si torna alla quasi normalità anche nei trasporti pubblici, dove in alcune Regioni già bianche - come Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte - è stata anche allargata la capienza dei bus, passando dal 50% all’80%. Ma la necessità di fissare «modalità e termini della permanenza dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’aperto» resta al momento la priorità sulla quale si discute a livello nazionale.