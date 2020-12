Covid, solo 500 multe su 25mila controllati «Si continui così, da responsabili»

Il questore Auriemma: «Norme anticovid, solo 500 multe su 25 mila controllati. Pesa la prima ondata». Raddoppiate le pattuglie in città: entro gennaio in organico 60 poliziotti in più. Effetto lockdown: reati giù del 25%.

«I dati sul coronavirus da noi a Bergamo sono in miglioramento e i controlli dimostrano che i bergamaschi rispettano le regole. Solo nella prima fase del secondo lockodown si erano registrate alcune manifestazioni non preventivamente comunicate e sfociate in 80 denunciati». Mentre sfoglia l’anteprima digitale del nuovo calendario della polizia, che sarà disponibile a breve (con ricavato in beneficenza), nel suo ufficio di via Noli il questore Maurizio Auriemma fa il punto sulla sicurezza. All’esterno, la facciata della questura è coperta da un telo.

Dottore, cosa succede qui fuori?