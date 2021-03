Csi, Bosio confermato presidente «La riforma dello sport? Così è inutile»

Vittorio Bosio è stato confermato ieri presidente nazionale del Centro sportivo italiano (Csi) per il quadriennio 2020/24 (le elezioni erano calendarizzate l’anno scorso, poi rinviate per la pandemia). La 22ª assemblea nazionale, che si è svolta in via telematica con il motto «Generare futuro. Il dovere di costruire una nuova realtà», ha votato il candidato bergamasco quasi all’unanimità, con il 99,14%. Insieme a Bosio è arrivata anche la conferma di Gaetano Paternò, presidente del Csi di Bergamo da gennaio scorso, che rimane così nel consiglio nazionale per i prossimi 4 anni. «È sicuramente una grande soddisfazione, ma anche un’enorme responsabilità – commenta Bosio -. Non mi aspettavo una risposta di questo tipo, anche perché l’ultimo anno è stato molto complicato e abbiamo dovuto condividere tante decisioni importanti con il territorio. C’è un clima di grande condivisione e il risultato ottenuto, oltre a riempirmi di orgoglio, mi porterà ad andare avanti con grande impegno, sapendo di poter contare sulla collaborazione e la fiducia di tutti. Lavoriamo uniti per il bene comune mettendo da parte i personalismi e ripartendo come nel dopoguerra». Con Bosio abbiamo discusso delle problematiche che riguardano il mondo dello sport, dalla riforma governativa sub judice alle criticità causate dall’emergenza sanitaria che ha sostanzialmente azzerato tutte le attività: «Da anni c’è la reale necessità di mettere mano alle normative che riguardano le società sportive e tutto il nostro mondo in generale – prosegue -. Ma fatta così la riforma dello sport non serve a nulla. Abbiamo avuto un’audizione con la Commissione Sport e Cultura della Camera e speriamo che le istituzioni ci stiano vicine in questo difficile momento, tenuto conto che lo sport è trasversale e non ha colore politico».

Le criticità della riforma