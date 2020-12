Cuore in affanno, la piccola Anna è salva La mamma: «Ha combattuto con grinta»

«Quando l’inverno si fece sentire, una bambina incominciò a dormire. Nessun maleficio, nessun inganno, solo il suo cuore era andato in affanno. Ora la bimba ha gli occhi aperti e sono blu, come se il cielo fosse sceso quaggiù». La più bella fiaba di Natale è quella di Anna, quattordici mesi, nata in provincia di Lecco con una malformazione cardiaca, salvata grazie a un grande lavoro di squadra dei medici dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. È stata più volte sul punto di non farcela, ma oggi sorride felice con la sua famiglia, in posa davanti a un albero scintillante di luci. A mettere in rima questa storia straordinaria sono stati i genitori di Anna, Benedetta ed Enrico, per raccontarla a lei e al fratello Pietro, che ha iniziato quest’anno la scuola primaria. Hanno realizzato un libro, allegro e colorato, pieno di unicorni, trenini e arcobaleni, con le pagine di cartoncino, adatte alle mani dei piccoli. L’hanno donato alla Terapia intensiva pediatrica, dove l’anno scorso hanno trascorso un Natale tormentato, ma comunque pieno di speranza, proprio grazie al sostegno di medici, infermieri e ai volontari dell’associazione Amici della pediatria, che hanno costruito intorno a loro una rete di sostegno.