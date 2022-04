Curno, evoluzioni notturne al parking del centro commerciale: automobilisti multati

Frenate stridenti e motori rombanti sono diventate la spiacevole colonna sonora del fine settimana chi abita nei pressi nel centro commerciale di Curno. La zona dei parcheggi infatti è periodicamente trasformata in una pista per evoluzioni. Alcuni automobilisti scorrazzano anche sul parcheggio rialzato e il rumore arriva anche alle case lontane. Alcuni residenti hanno fatto presente il problema ai carabinieri, al Comune di Curno e alla direzione del Centro commerciale. In rete è circolato anche un video delle evoluzioni. Le rampe che portano al piano rialzato del parcheggio, ovviamente di notte vuoto, vengono chiuse con delle transenne che però vengono spostate facilmente dai «rallysti» di turno che raggiungono il piazzale e si divertono a correre e far stridere le gomme con il rischio di causare incidenti oltre a creare disturbo della quiete pubblica.