Da Kiev alla Fondazione Angelo Custode. La piccola Amelia ha trovato chi la cura

Gli occhi di Nadia si inumidiscono mentre Alina racconta una delle ultime telefonate ricevute da Kiev. «Nella loro cantina, Alina e il marito avevano conservato una scorta di latte in polvere della piccola Amelia - dice -. I loro amici le hanno chiesto se potevano berlo, perché i soldati russi erano passati casa per casa a fare razzia di cibo, di coperte e di cuscini, e non avevano più nulla da mangiare. La notte qualcuno di loro sarebbe andato a casa dei conoscenti morti in guerra, per vedere se almeno lì era avanzato qualcosa».