Da Piazza Vecchia a Sidney in webcam Nel vuoto, l’unico viaggio possibile

Giro del mondo con gli occhi delle webcam: il virus ha messo tutti sullo stesso piano. Luoghi antichi e super moderni: non c’è differenza. Tranne che per un pescatore di Roatan.

Il pescatore di Roatan passa sotto la webcam e sembra l’unico abitante del pianeta a non pensare, almeno con un briciolino d’ansia, al coronavirus. Lui, lì su quel fazzoletto di terra dell’Honduras appoggiato nel Mar dei Caraibi, tutto casette e barchette che rischiano di volar via a ogni decollo di aerei dalla piccola pista, lui forse del virus nemmeno lo sa . O almeno, simula bene. Passa lì sotto ciabattando al tipico ritmo di camminata del Caribe. Stress, figurarsi. Dispositivi di protezione, solo dal sole: un cappellino che visto da qui pare unto e bisunto.

L’ umarel in salsa honduregna si ferma a leggere un volantino affisso al palo e l’occhio indiscreto della webcam svela la gigantesca aragosta che sbuca – s’intuisce, porella, ancora viva – dalla busta di plastica che porta con sé. Facilmente in tempi normali avrebbe allestito un barbecue tremolante lungo la strada principale del paesello, arrostendo l’aragosta per offrirla ai turisti in cambio di pochi dollari, all’ora dell’aperitivo. Adorabile usanza di quelle isole, da Caye Caulker, Belize, in giù: nei cartocci, al posto delle caldarroste, crostacei appena prelevati dal reef (nota per gli animalisti: diamo per lette tutte le obiezioni del caso. L’aragosta pescata fa tenerezza, e dispiace. Ma grigliata lì per lì è roba da astenersi perditempo).