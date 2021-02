Da venerdì torna il Frecciarossa In 4 ore si va da Bergamo a Roma

Per ora è solo una corsa al giorno, ma è pur sempre un piccolo segnale di ripartenza, direzione normalità. Da venerdì torna il collegamento diretto via Frecciarossa da Bergamo a Roma, sospeso in questi mesi invernali causa Covid e poca domanda di viaggiatori.

Anzi, a dirla tutta, la corsa del treno 9605 prosegue direzione sud verso Napoli, come del resto era già nei mesi estivi. Nel dettaglio, la partenza da Bergamo è alle 5,40 per Milano Centrale (via Treviglio, dove ovviamente non ferma) dove arriva alle 6,20 per ripartire 10 minuti dopo. Da qui a Roma Termini c’è solo una fermata, quella di Bologna dove è atteso alle 7,34: dopo 3 minuti di sosta si riparte bypassando Firenze e le sue stazioni per arrivare a Termini alle 9,40, esattamente 4 ore dopo aver lasciato Bergamo.

Si passa da Milano, non a est