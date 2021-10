Dai Carabinieri per denunciare lo smarrimento della patente, a suo carico due ordini di carcerazione: 40enne arrestato

L’uomo, regolare sul territorio nazionale, coniugato e di professione cuoco, si era presentato dai Carabinieri per denunciare lo smarrimento della propria patente di guida. A seguito di accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine, è emerso che l’uomo aveva a proprio carico due ordini di carcerazione.

Il primo, di 10 anni, 2 mesi e 26 giorni, emesso dalla Corte di appello di Salonicco, in Grecia, per favoreggiamento all’immigrazione clandestina e possesso di documenti falsi, reati commessi nel 2012 in quel paese; il secondo di anni 2 per danneggiamento da incendio commesso a Sovere nel 2015. Il 40enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Bergamo.