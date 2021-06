Dal 13 giugno torna la Freccia Orobica, il treno delle vacanze compie 51 anni

Da domenica 13 giugno torna a viaggiare «il» treno delle vacanze bergamasche, ovvero la cara (e vecchia, 51 anni) Freccia Orobica. O meglio, l’Orobica Line come dallo scorso anno è venduta da Trenitalia nella sua articolazione regionale Tper, ovvero Trasporto passeggeri Emilia Romagna.

Saremo conservatori ma per noi rimane la Freccia e rimane invariato anche l’orario: partenza alle 7,27 da Bergamo (di solito sul binario 1) e arrivo alle 12,01 a Lido di Classe-Lido di Savio, ovvero la prima spiaggia che s’intravede sul litorale romagnolo. E da qui una teoria di nomi da sempre nei cuori dei vacanzieri bergamaschi: Cervia, Cesenatico, Gatteo a Mare, Bellaria, Rimini, Miramare, Riccione, Cattolica, per citarne alcuni fino ad arrivare a Pesaro alle 13,15. Si riparte alle 16,45 dalla cittadina marchigiana per arrivare alle 22,40 a Bergamo: unica fermata in provincia (anche all’andata) a Grumello del Monte.