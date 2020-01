Dal mix carta-digitale agli inchiostri green Ecco il volto della nuova vita di Pigna

l peggio è alle spalle e ora si lavora per consolidare il presente e per un futuro ricco di nuove sfide. Detta così, parlando della società più antica in attività in Bergamasca, la Pigna che ha superato i 180 anni di storia, sembra una provocazione: che ci azzecca un prodotto «romantico», simbolo della old economy come la carta con un mondo sempre più tecnologico e digitale?