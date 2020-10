Dal reddito di cittadinanza al lavoro Solo 47 nuove assunzioni a Bergamo

Il reddito di cittadinanza non ingrana, in tutta Italia e anche in provincia di Bergamo. L’epidemia di coronavirus che ha bloccato il Paese per tre lunghi mesi ha portato alla luce tutti i limiti dell’ambiziosa misura voluta dal Movimento 5 Stelle, pensata per combattere la povertà e favorire le politiche attive del lavoro. Finora è stato centrato solo il primo obiettivo, non il secondo.