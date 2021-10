Dalla Regione 460 milioni per le imprese: «La Lombardia locomotiva del Paese»

Otto misure contenute nel pacchetto economico a sostegno del sistema produttivo. Fontana: «I numeri confermano la crescita in atto». Guidesi: «Siamo in una fase strategica».

Vale 460 milioni di euro il nuovo pacchetto economico messo in campo dalla Regione Lombardia a sostegno della imprese lombarde. Le misure - sei in tutto, in parte già avviate - sono state illustrate in conferenza stampa dal presidente Attilio Fontana e dall’assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi a Milano, a Palazzo Lombardia. «Presentiamo - ha detto Fontana - il pacchetto delle nuove iniziative che la Regione assumerà per sostenere il sistema imprenditoriale lombardo, con lo stanziamento di 460 milioni di euro». Citando i dati diffusi ieri da Assolombarda, che indicano una crescita del Pil lombardo del 6,4% per il 2021, Fontana si è detto convinto che oggi, dopo la fase acuta della pandemia, «ci sono tutte le condizioni perché le capacità, il dinamismo, la creatività del popolo lombardo continueranno a fare della Lombardia la vera locomotiva di questo Paese, tra le più importanti dell’intera Europa».