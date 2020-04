Dalle pulizie all’aria condizionata

Ecco tutte le regole per ripartire

La fase 2 si avvicina e le aziende si stanno attrezzando per la ripartenza. Il Protocollo per la sicurezza nei luoghi di lavoro concordato a livello nazionale il 14 marzo scorso e poi il Protocollo integrativo territoriale firmato a Bergamo da associazioni imprenditoriali del manifatturiero, sindacati provinciali e Agenzia di tutela della salute hanno già dettagliato le buone pratiche necessarie per ridurre i rischi di contagio da Covid-19. Ecco le info più importanti.