Dall’imprevisto piombato nel lockdown una seconda vita, con grinta e sensibilità

«Merry everything and happy always»: non è solo un buon augurio («sii sempre felice») per gli amici ma una dichiarazione d’intenti quella che Diletta Di Leo, insegnante di Stezzano, ha scelto come copertina del suo profilo su Facebook. Proprio nel periodo più cupo del covid-19 ha dovuto affrontare un melanoma, e da quel momento, lei dice: «È iniziata la mia seconda vita». Ha messo la sua grinta e il suo sorriso a servizio della prevenzione dei tumori della pelle: «Se un’amica mi avesse consigliato di sottopormi a una visita dermatologica - spiega - forse le avrei dato retta, evitando tante complicazioni».

L’impegno nelle associazioni