Dall’officina alle motoslitte, Luca inventa il taxi delle nevi

Dall’officina di moto in paese a un’attività con le motoslitte in montagna è un attimo, un passaggio non obbligato e nemmeno scontato ma che, in questo caso, ha rappresentato una boccata di ossigeno per ristoratori e albergatori dei comprensori di Foppolo e Carona, che hanno accolto positivamente un servizio che si riflette altrettanto positivamente sulle loro attività.