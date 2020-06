Daniele: «Esperienza indelebile» Dai campi di basket ai malati di covid

Volontariato e crescita personale. Un binomio in grado di arricchire il percorso professionale di Daniele Maffei, 28 anni, da un paio d’anni fisioterapista della Bergamo Basket, team cittadino da tre stagioni sportive in A2.

Maffei ha colto al volo l’idea di essere al servizio per oltre un mese dei pazienti del coronavirus ospiti del Bes hotel di Mozzo, convertito in struttura di accoglienza per trascorrere la quarantena.