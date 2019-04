Daspo al Bocia, niente deroghe

Si attende la sentenza, c’è dialogo

Al corteo dei tifosi organizzato sabato per chiedere che Galimberti possa tornare allo stadio, il nuovo questore Maurizio Auriemma ha risposto con un invito in via Noli. E così, ecco l’incontro di lunedì, terminato mezz’ora prima del fischio d’inizio di Atalanta-Empoli. Incontro che è stato definito da entrambe le parti positivo e all’insegna della cordialità.