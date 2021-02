«Servono decisioni rapide e chiusure» Lorini: così potremo ridurre i contagi

Contagi e ricoveri in costante aumento nella Bergamasca, una delle province rimaste fino a qualche giorno fa ai margini della seconda ondata. Un campanello d’allarme inizia a risuonare anche qui, con la soglia dei cento positivi giornalieri superata più volte nel mese in corso e 77 ricoverati in più dal 1° al 17 febbraio nei vari ospedali del territorio, che ora ospitano 262 pazienti Covid.

«Ma non bisogna farsi prendere dal panico. Tra le lezioni imparate in questi mesi una è molto semplice: i numeri devono guidare le strategie – spiega Luca Lorini, direttore del Dipartimento di emergenza urgenza e area critica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo –. Più contagi alimentano più ricoveri e più morti. Se i numeri alti si confermano per vari giorni consecutivi, all’interno di un trend, bisogna essere rapidi a tornare un po’ indietro, in attesa dei vaccini e di una percentuale di popolazione vaccinata superiore al 70%. Tradotto: bisogna fermarsi un attimo. Tutti vorremmo un’altra verità, ma il virus non cammina da solo, lo trasmettiamo noi e bisogna essere rapidi a rallentare i numeri. Se sono stabili, abbiamo raggiunto un equilibrio; se scendono, possiamo provare a riaprire alcune attività, ma se salgono bisogna tornare indietro un po’. Tuttavia non siamo ancora a una situazione da lockdown ed è inutile guardare ai numeri giornalieri influenzati da troppi fattori. Serve analizzare i trend settimanali e decidere». E il trend dell’ultima settimana certifica che Bergamo ha registrato un incremento del 35% di contagi rispetto ai sette giorni precedenti. «Bisogna far qualcosa per riportare i numeri in equilibrio – ribadisce Lorini –. Abbassare i contagi e chiudere qualcosa, selezionando attività e comparti. Ma serve rapidità nel prendere le decisioni, montare e smontare con grande rapidità. Quando si può riaprire un pezzo di libertà, di ristorante, di stadio, si può fare. Altrettanto rapidi bisogna essere nello smontare il sistema quando i numeri salgono. Flessibili e veloci, perché fin quando non avremo vaccinato tante persone andremo avanti così ancora per 5-6 settimane».