«Delta», in nove Comuni bergamaschi è la variante prevalente: l’analisi

La fotografia è impressa in un report della Regione datato 14 luglio. Corre veloce, la variante Delta, e in quasi una settimana avrà fatto altra strada. Ma già a quell’aggiornamento i dati parlano chiaro: se nel mese di giugno la percentuale di casi con variante Delta era all’11%, nelle prime due settimane di luglio è stata del 47%. «Si conferma lo switch alfa-delta», scrivono gli epidemiologi di Palazzo Lombardia, cioè il passaggio di predominanza tra la variante Alfa (l’inglese che aveva condizionato la terza ondata di marzo 2021) e la variante Delta (l’indiana che ha iniziato a comparire da maggio inoltrato). C’è una mappa a tracciare il dettaglio più territoriale dell’avanzata della nuova mutazione, e nell’ultimo mese sono nove i Comuni della Bergamasca dove la variante Delta è – risultati delle genotipizzazioni alla mano – stata la più frequente: Vilminore di Scalve, Bergamo, Nembro, Treviglio, Ranica, Trescore Balneario, Clusone, San Paolo d’Argon e Brembate, senza dimenticare che già in precedenza singoli casi della nuova mutazione erano stati confermati tra Endine Gaiano, Leffe e Bossico.