«Dentro e fuori dal carcere ma ci amavamo da 13 anni»

«Ci siamo conosciuti 13 anni fa, io lavoravo in un supermercato e l’ho visto lì. Mi piaceva lui e il suo modo di fare, se ne stava sempre da solo in disparte. È stato un po’ un colpo di fulmine. Poi sai come sono le donne, quando si fissano su una persona. Ho fatto una scommessa con me stessa: dev’essere mio». Eleonora Turco, 36 anni di Ponte San Pietro, è fuori dalla Procura in attesa della figlia di 12 anni, che è salita dal pm Paolo Mandurino per raccontare ciò che ha visto il giorno prima.

Una cosa che nessuna ragazzina di quell’età dovrebbe vedere, il padre ucciso a coltellate per una banale discussione. «È piena di rabbia contro quel ragazzo, facciamo fatica a tenerla - sottolinea la mamma -, ha lo stesso carattere di suo padre. Lui era un leone, ma ieri si è comportato da cagnolino perché c’erano le nostre figlie ed è stato ammazzato. Forse avrebbe fatto meglio a comportarsi come faceva prima». Un passato non certo facile, quello di Marwen Tayari, che la compagna non nasconde: era uscito dal carcere da sette mesi, «ma ha sempre fatto dentro e fuori, abitavamo a Ponte San Pietro ma era più il tempo in cui stava in carcere di quello che passava a casa». Ci sono precedenti per spaccio, nella sua fedina penale, ma anche per lesioni personali, rapina, resistenza, maltrattamenti in famiglia (lei lo ha denunciato nel 2017, 18 e 19) e stalking nel 2019.