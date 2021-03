Di Naro, il bergamasco dello Sputnik Da giugno produrrà 10 milioni di dosi

Si chiama Antonio Francesco Di Naro, ha 54 anni ed è l’«anima bergamasca» della Adienne, la prima azienda europea che dovrebbe produrre lo Sputnik V, l’ormai noto vaccino anticovid russo. Di Naro è infatti nato a Bergamo e proprio a Bergamo fondò, nell’ottobre del 2004, la «Adienne Pharma & Biotech», una volta fatto ritorno nella sua città natale quando, a 38 anni, a sorpresa si dimise dall’ultima delle varie esperienze lavorative in case farmaceutiche internazionali come dirigente sia scientifico che manageriale. Lo fece – disse – per inseguire un sogno che, 16 anni dopo, potrebbe concretizzarsi in un incarico in prima linea nella lotta al coronavirus.

Oggi la Adienne – che è l’acronimo delle iniziali del suo primo nome e del cognome – ha la sede operativa a Caponago, paese di cinquemila abitanti vicino all’uscita di Agrate dell’A4; lo stabilimento si trova, ironia della sorte, proprio sull’area che in passato ha ospitato una sede di AstraZeneca, il colosso a sua volta in campo per l’altro omonimo vaccino anticovid già in distribuzione anche nel nostro Paese. Fino a qualche anno fa la sede legale della Adienne era invece in via Broseta a Bergamo, mentre un’altra attuale sede è in Svizzera, a Lugano.