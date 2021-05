Di nuovi i treni storici: il 2 giugno primo appuntamento con il Sebino Express

Ripartono i treni storici della Fondazione FS Italiane in Lombardia. Il primo appuntamento, dopo quasi otto mesi di stop, è per mercoledì 2 giugno, Festa della Repubblica, con il Sebino Express verso il Lago d’Iseo.

Anche quest’anno il convoglio, storico partirà dalla stazione di Milano Centrale per attraversare il territorio bergamasco all’interno del Parco Regionale del fiume Oglio, ai piedi della Valle Camonica, fino alle sponde del lago. Il treno sarà trainato da una locomotiva elettrica in livrea storica tra Milano e Bergamo e da locomotiva a vapore per il resto del tragitto.

Viaggio slow alla riscoperta della bella provincia italiana

Durante il viaggio in treno storico, i passeggeri potranno godere degli splendidi scorci panoramici in piena sicurezza, grazie al continuo ricambio d’aria garantito, all’interno delle antiche carrozze, dai tradizionali finestrini completamente apribili, per potersi affacciare e respirare l’atmosfera della provincia italiana, alla riscoperta dei borghi e delle aree interne del nostro Paese.