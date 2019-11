«Dimesso senza le lastre» «Ma non erano urgenti»

San Giovanni Bianco. Il ds del S. Pellegrino Calcio su un giocatore infortunato. «La valle non può rinunciare a un servizio h24». L’Asst: non c’era urgenza.

Una ginocchiata nelle costole, il dolore che aumenta più passano i minuti, l’appuntamento a tornare l’indomani alle 8 in ospedale per sottoporsi a una radiografia «poiché – segnala un lettore di San Pellegrino Terme – la sera il radiologo non è presente» anzi no, «perché – è la replica dell’ospedale di San Giovanni Bianco attraverso l’Asst Papa Giovanni XXIII cui fa capo il presidio brembano – il quadro non richiedeva l’esecuzione immediata di una radiografia».