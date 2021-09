Dolore a Calusco: studente di 21 anni muore per un sarcoma

Sole e caldo, mare e montagna, sport e sorrisi. Nicolò Branciforti era tutto questo, e molto di più. Era, perché un sarcoma contro cui ha lottato per un anno e mezzo, non gli ha dato scampo portandoselo via giovedì notte, ad appena 21 anni di età. Ma Nicolò è, ancora oggi, il ragazzo a cui tutti hanno voluto bene. Ne sono convinti la mamma Denise e il papà Enzo, il fratello Stefano e tutti gli amici che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e che venerdì, per tutto il giorno, hanno visitato la sua abitazione a Calusco d’Adda, dove lunedì alle 15, nella chiesa parrocchiale, saranno celebrati i funerali.

Tuttavia, è difficile, quasi impossibile, pensare che Nicolò non potrà più trascinare con la sua forza di volontà, il suo entusiasmo e la sua allegria gli amici e i familiari in qualche viaggio o in qualche avventura.